Ironia unui ministru din Spania după petiția cu mii de semnături pentru rejucarea finalei CM

Ironia unui ministru din Spania după petiția cu mii de semnături pentru rejucarea finalei CM CM 2026
SPORT.RO
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Un oficial guvernamental de la Madrid a răspuns tăios la inițiativa fanilor argentinieni de a rejuca meciul pentru trofeul Cupei Mondiale 2026.

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ArgentinaSpaniaCupa Mondiala
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Suporterii naționalei Argentinei au lansat o campanie pe o platformă digitală prin care solicită rejucarea ultimului act pierdut în fața Spaniei, scor 0-1. Meciul s-a disputat pe 19 iulie, la New York, iar demersul online, inițiat de o susținătoare pe nume Gisela Sanchez, vizează direct prestația arbitrului sloven Slavko Vincic. Aceasta cere forului mondial de fotbal să revizuiască deciziile luate pe teren.

În timp ce petiția inițială a strâns deja peste 61.500 de nume, în spațiul online circulă o altă cerere masivă, care vizează excluderea Argentinei pentru totdeauna de la Cupa Mondială și a adunat 23 de milioane de semnături. Potrivit autoarei petiției de rejucare a finalei, hotărârile brigăzii de arbitri au influențat cursul jocului, motiv pentru care se impune o analiză detaliată a evenimentelor.

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Răspunsul oficialilor iberici după valul de contestații

Oscar Puente, ministrul spaniol al Transporturilor și Mobilității Durabile, a reacționat cu sarcasm la adresa solicitărilor venite dinspre America de Sud, amintind de lipsa de eficacitate ofensivă a învinșilor.

„Ei mai vor 120 de minute pentru a vedea dacă pot să ajungă să șuteze pe poartă”, a spus Puente, făcând referire la faptul că echipa adversă nu a înregistrat niciun șut pe spațiul porții pe parcursul finalei.

Spania și-a adjudecat titlul mondial grație reușitei semnate de Ferran Torres în minutul 106 al prelungirilor. Argentina a încheiat partida în inferioritate numerică, după ce Enzo Fernandez a primit cartonașul roșu în minutul 90+3.

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