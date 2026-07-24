Ironia unui ministru din Spania după petiția cu mii de semnături pentru rejucarea finalei CM

Suporterii naționalei Argentinei au lansat o campanie pe o platformă digitală prin care solicită rejucarea ultimului act pierdut în fața Spaniei, scor 0-1. Meciul s-a disputat pe 19 iulie, la New York, iar demersul online, inițiat de o susținătoare pe nume Gisela Sanchez, vizează direct prestația arbitrului sloven Slavko Vincic. Aceasta cere forului mondial de fotbal să revizuiască deciziile luate pe teren.

În timp ce petiția inițială a strâns deja peste 61.500 de nume, în spațiul online circulă o altă cerere masivă, care vizează excluderea Argentinei pentru totdeauna de la Cupa Mondială și a adunat 23 de milioane de semnături. Potrivit autoarei petiției de rejucare a finalei, hotărârile brigăzii de arbitri au influențat cursul jocului, motiv pentru care se impune o analiză detaliată a evenimentelor.