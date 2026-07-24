Fotbalistul cu 139 de selecții și-a anunțat retragerea din naționala Argentinei la 38 de ani: „Plec cu capul sus”

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Nuno Campos, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi au şansa de a-şi arăta nivelul şi valoarea în meciul împotriva campioanei en-titre Universitatea Craiova, programat, sâmbătă, în etapa a 2-a a Superligii.

Mesajul lui Nuno Campos înainte de Dinamo - Universitatea Craiova

„Sper că suporterii vor umple stadionul la acest meci şi ne vor da şi mai multă energie pentru a lupta împotriva unui adversar dificil, deoarece ne dorim toate cele trei puncte.

Cei de la Universitatea Craiova sunt campionii şi pot spune că au meritat să câştige titlul. Au câştigat şi Cupa, şi Supercupa, asta arată că sunt puternici.

Avem şansa de a ne arăta nivelul şi valoarea împotriva campioanei. Sunt sigur că adversarii vor folosi cei mai buni 11 jucători pe care îi au disponibili la ora jocului. Oricum, Universitatea are un lot cu mulţi jucători valoroşi", a afirmat el, citat de Agerpres.

Campos: „Suntem frustraţi după rezultatul din prima etapă”

„Noi ne concentrăm pe ceea ce trebuie să facem noi. Mai exact, ce să facem când avem mingea în posesie şi când nu o avem. Suntem frustraţi după rezultatul din prima etapă (n.r.- înfrângerea din deplasare cu Petrolul Ploieşti, scor 1-0) pentru că noi considerăm că meritam mai mult după ceea ce am oferit pe finalul jocului.

Sigur că unele lucruri au fost bune, altele nu au fost. Însă, ca după fiecare meci, trebuie să ne îmbunătăţim”, a adăugat tehnicianul portughez.

Întrebat cum va fi întâlnirea cu Filipe Coelho, antrenor de asemenea de origine portugheză, Campos a afirmat: „Va fi o întâlnire interesantă între Dinamo şi Craiova. Între mine şi Coelho va fi o întâlnire ca oricare alta în meseria noastră, nimic mai mult”.

Echipa de fotbal Dinamo întâlneşte Universitatea Craiova, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Stadionul Arcul de Triumf, într-o partidă contând pentru etapa a 2-a a Superligii.