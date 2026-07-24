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Germania l-a numit pe Jurgen Klopp în funcţia de selecţioner al echipei naţionale, încredinţându-i fostului antrenor al echipei Liverpool sarcina dificilă de a redresa soarta unei echipe care a eşuat încă o dată la Cupa Mondială, relatează AP.

Jurgen Klopp, prezentat oficial la naționala Germaniei

Klopp a semnat un contract de antrenor al naţionalei Germaniei ce expiră după Cupa Mondială din 2030, a anunţat Federaţia Germană de Fotbal cu ocazia prezentării sale în cadrul unei conferinţe de presă, vineri.

„Echipa naţională ne uneşte pe noi, germanii, cum aproape nimic altceva nu o poate face. Tocmai asta face ca această misiune să fie atât de specială pentru mine”, a declarat Klopp.

El îl înlocuieşte pe Julian Nagelsmann, care a demisionat după ce Germania a pierdut în faţa Paraguayului, ceea ce a însemnat că echipa nu a reuşit să se califice în optimile de finală ale Cupei Mondiale masculine pentru a treia oară consecutiv.

Klopp s-a „reîncărcat”

Este primul post de antrenor pe care Klopp îl ocupă de când a părăsit Liverpool în 2024, invocând oboseala. El a declarat că s-a „reîncărcat” în timpul discuţiilor privind postul de selecţioner al Germaniei.

Cunoscut pentru stilul său captivant de „fotbal heavy metal” de la Liverpool, Klopp a devenit candidatul preferat al Germaniei imediat după demisia lui Nagelsmann.

Pe parcursul unor săptămâni de negocieri, germanul în vârstă de 59 de ani — cu 20 de ani mai în vârstă decât Nagelsmann — a rămas în Statele Unite în calitate de comentator al Cupei Mondiale pentru un post de televiziune de limbă germană.

Federaţia a avut discuţii şi cu grupul Red Bull, unde Klopp a petrecut ultimul an şi jumătate în calitate de „şef al departamentului global de fotbal”, oferind consultanţă reţelei sale mondiale de cluburi de fotbal.

Klopp se confruntă cu un debut dificil în primul său post la naţională, având de disputat patru meciuri din Liga Naţiunilor în 11 zile, împotriva Olandei, Greciei şi Serbiei, la sfârşitul lunii septembrie şi începutul lunii octombrie.

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