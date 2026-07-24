Musi știe cum poate câștiga Dinamo derby-ul cu Universitatea Craiova: „Trebuie să profităm de asta!”

"Va fi un meci dificil împotriva unei echipe bune, cu un joc foarte bun, dar noi nu trebuie să ne gândim la asta. Noi trebuie să ne concentrăm pe ce avem de făcut pentru a câştiga meciul. Adică să jucăm mai bine decât adversarii şi să băgăm mingea în poartă. Se simte atmosfera de derby. Avem şi jucători noi, acum trebuie să îi băgăm în grupul nostru de români şi să facem treabă bună împreună. Craiova are jucători de calitate care închid bine spaţiile, însă noi trebuie să profităm de orice greşeală a lor pentru a marca" , a menţionat Musi.

Fotbalistul echipei Dinamo, Alexandru Musi, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că în meciul cu Universitatea Craiova din etapa a doua a Superligii el şi colegii săi trebuie să profite de orice greşeală a adversarilor pentru a reuşi să marcheze.

Mă simt bine ca atacant

El speră ca la finalul partidei să se bucure de victorie împreună cu fanii dinamovişti.

"De la Craiova mie îmi place de Nsimba, dar au mulţi jucători buni, trebuie să fim atenţi la toţi. Dacă vom reuşi să înscriem repede altfel va fi meciul. Sezonul trecut ratam în primele minute ale partidelor şi apoi meciul se termina cu o înfrângere sau egal. Însă acum e un nou sezon şi trebuie să fim încrezători şi concentraţi la finalizare. Mă simt bine ca atacant, eu trebuie să mă adaptez acolo unde mă foloseşte antrenorul şi să dau totul de fiecare dată. Nu ştiu sigur dacă e sold-out la meciul de mâine seară, dar îi aşteptăm pe fani în număr cât mai mare pentru că la final ne dorim să ne bucurăm alături de ei", a mai spus Alexandru Musi.

Echipa de fotbal Dinamo întâlneşte Universitatea Craiova, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Stadionul Arcul de Triumf, într-o partidă contând pentru etapa a 2-a a Superligii.