Pică transferul pe ruta Liverpool - Inter! Chivu, fără ”diamantul” cerut în fereastra de mercato

Un produs al ”cormoranilor”, Curtis Jones a bifat peste 200 de apariții la Liverpool în toate competițiile, și-a trecut în cont 22 de reușite și a oferit 25 de pase decisive, în aproximativ 12.000 de minute petrecute în echipamentul clubului.

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S-a tot scris în presa internațională că Jones e pe lista lui Inter și că ar putea ajunge la echipa pregătită de Cristian Chivu (45 de ani) în această vară. Chiar directorul ”nerazzurrilor”, Piero Ausilio, spunea că britanicul este pe placul conducerii.

Andoni Iraola, noul antrenor al ”cormoranilor”, a susținut prima conferință de presă la Liverpool și a evidențiat că îl apreciază pe Jones și că speră să rămână pe Anfield.

”Sper că-l putem păstra, nu doar pentru anul ăsta, ci pentru mai mult timp. Îl apreciez foarte mult. Pentru mine, e un jucător grozav. E important și că e scouser, că e de aici. Îmi place cum e el ca om”, a spus Iraola, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Cotat la 35 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Curtis Jones este produs de Jurgen Klopp. În 2020, neamțul l-a promovat la prima echipă.

În 2025 a ajuns și la cea mai mare cotă pe site-urile de specialitate, 50 de milioane de euro. Acum, fotbalistul care mai are contract cu Liverpool până în 2027 valorează 35 de milioane.