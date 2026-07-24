Gigi Becali, verdict dur pentru o vedetă de la FCSB: „Nu are calitate deloc!”

După ce l-a văzut jucând cu Auda, Becali a ajuns la concluzia că Tănase nu are calitate deloc în momentul de față, amintind că a ratat câteva zile de pregătire alături de coechipierii săi.

Gigi Becali a spus despre Florin Tănase, căpitanul celor de la FCSB, că îi lasă impresia că nu mai poate să alerge, fiind lipsit de vlagă.

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„Tănase, nu pot să spun de el nici de bine, nici de rău. Și el parcă nu mai poate să alerge, așa...

L-am văzut la o fază în banda stângă, înota... Nu știu ce i-a încărcat. Tănase, nici bine, nici rău. Nu are vlagă, putere. Nu are calitate deloc! El a ratat trei-patru zile de pregătire", a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

FCSB a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 2-3, meciul cu formaţia letonă FK Auda, în prima manşă a turului al doilea preliminar din Conference League. Meciul a fost transmis exclusiv de Pro TV și VOYO, respectiv LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Caseta meciului

FCSB: Târnovanu – Labonne (V. Creţu 46'), Dawa, Duarte, Radunovic – Gnahore (Stoian 46') – Cisotti, Fl. Tănase – Boutoutaou (M. Toma 78'), Bîrligea, Octavian Popescu (Politic 88'). ANTRENOR: Marius Baciu

Târnovanu – Labonne (V. Creţu 46'), Dawa, Duarte, Radunovic – Gnahore (Stoian 46') – Cisotti, Fl. Tănase – Boutoutaou (M. Toma 78'), Bîrligea, Octavian Popescu (Politic 88'). Marius Baciu FK AUDA: Purins – Hrvoj, Ouedraogo (W. Fofana 63'), Arroyo (Kragliks 67'), Rubenis – Daskevics (Appiah 67'), Y. Traore, H. Ibrahim – Diedhiou (M. Fofana 78'), K. Kone, Bongemba. ANTRENOR: Didier Zanetti

Purins – Hrvoj, Ouedraogo (W. Fofana 63'), Arroyo (Kragliks 67'), Rubenis – Daskevics (Appiah 67'), Y. Traore, H. Ibrahim – Diedhiou (M. Fofana 78'), K. Kone, Bongemba. Didier Zanetti Cartonaşe galbene: Dawa 27' / Ouedraogo 5', Arroyo 44', M. Fofana 79', Appiah 90+1'

Dawa 27' / Ouedraogo 5', Arroyo 44', M. Fofana 79', Appiah 90+1' Arbitru: David Fuxman (Israel)

David Fuxman (Israel) Au marcat: O. Popescu 23', A. Boutoutaou 71' / Daskevics 5', Diedhiou 33', Kone 90+4'

Returul este programat să se desfășoare săptămâna viitoare, joi, de la ora 19:00.