Gigi Becali, verdict dur pentru o vedetă de la FCSB: „Nu are calitate deloc!”

Gigi Becali, verdict dur pentru o vedetă de la FCSB: „Nu are calitate deloc!” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Gigi Becali nu și-a menajat deloc unul dintre cei mai importanți jucători după FCSB - Auda 2-3.

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Gigi BecaliFCSBflorin tanaseSuperligaConference League
Din articol

Gigi Becali a spus despre Florin Tănase, căpitanul celor de la FCSB, că îi lasă impresia că nu mai poate să alerge, fiind lipsit de vlagă.  

Gigi Becali, fără menajamente față de Florin Tănase 

După ce l-a văzut jucând cu Auda, Becali a ajuns la concluzia că Tănase nu are calitate deloc în momentul de față, amintind că a ratat câteva zile de pregătire alături de coechipierii săi. 

Florin Tănase

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Florin tanase auda
Florin Tănase, în FCSB - FC Botoșani / Foto Sport Pictures
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„Tănase, nu pot să spun de el nici de bine, nici de rău. Și el parcă nu mai poate să alerge, așa...

L-am văzut la o fază în banda stângă, înota... Nu știu ce i-a încărcat. Tănase, nici bine, nici rău. Nu are vlagă, putere. Nu are calitate deloc! El a ratat trei-patru zile de pregătire", a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro

FCSB a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 2-3, meciul cu formaţia letonă FK Auda, în prima manşă a turului al doilea preliminar din Conference League. Meciul a fost transmis exclusiv de Pro TV și VOYO, respectiv LIVE VIDEO pe Sport.ro.  

Caseta meciului

  • FCSB: Târnovanu – Labonne (V. Creţu 46'), Dawa, Duarte, Radunovic – Gnahore (Stoian 46') – Cisotti, Fl. Tănase – Boutoutaou (M. Toma 78'), Bîrligea, Octavian Popescu (Politic 88'). ANTRENOR: Marius Baciu
  • FK AUDA: Purins – Hrvoj, Ouedraogo (W. Fofana 63'), Arroyo (Kragliks 67'), Rubenis – Daskevics (Appiah 67'), Y. Traore, H. Ibrahim – Diedhiou (M. Fofana 78'), K. Kone, Bongemba. ANTRENOR: Didier Zanetti
  • Cartonaşe galbene: Dawa 27' / Ouedraogo 5', Arroyo 44', M. Fofana 79', Appiah 90+1'
  • Arbitru: David Fuxman (Israel)
  • Au marcat: O. Popescu 23', A. Boutoutaou 71' / Daskevics 5', Diedhiou 33', Kone 90+4'

Returul este programat să se desfășoare săptămâna viitoare, joi, de la ora 19:00. 

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