Situatie uluitoare pentru un fotbalist de la Inter! A fost aruncat in strada din cauza pandemiei coronavirusului! Ce s-a intamplat

Serie A este campionatul cu cele mai multe cazuri de coronavirus.

Serie A este campionatul cu cele mai multe cazuri de infectari cu coronavirus, fiind in acest moment 10 jucatori depistati cu COVID 19. Fotbalistul celor de la Inter, Christian Eriksen, s-a transferat in Serie A de la Tottenham in luna ianuarie, iar din acel moment a fost cazat la un hotel din Milano.

Din cauza pandemiei coronavirusului, mai multe afaceri din Italia au fost inchise. La fel s-a intamplat si in cazul hotelului in care era cazat Eriksen. Acesta este unul dintre cei mai afectati sportivi din Serie A intrucat a fost lasat fara locuinta in perioada in care autoritatile ii obliga pe oameni sa stea in casa pentru a se izola. In cele din urma, oficialii clubului s-au ocupat de acest caz si i-au gasit fotbalistului danez o locuinta in care sa stea timp de 14 zile.

Christian Eriksen forced to leave Milan hotel over coronavirus outbreak as Inter star is put into isolation apartment https://t.co/HcUQCBF98z — Futball News (@FutballNews_) March 15, 2020