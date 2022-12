La primul meci oficial jucat după despărțirea din luna noiembrie de starul Cristiano Ronaldo, Manchester United a evoluat miercuri seara pe ”Old Trafford” în optimile Cupei Ligii Angliei cu Burnley.

A fost 2-0 pentru trupa lui Erik ten Hag, golurile fiind înscrise de Christian Eriksen ('27) și Marcus Rashford ('57).

Ambii marcatori au evoluat la Campionatul Mondial din Qatar, recent încheiat.

Astfel, Manchester United s-a calificat în sferturile Carabao Cup, așa cum mai este numită Cupa Ligii Angliei.

A maiden United strike at the Theatre of Dreams for @ChrisEriksen8 ⚽️????????#MUFC || #CarabaoCup