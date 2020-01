Portarul roman care ii poate calca pe urme lui Ionut Radu. Pustiul de 17 ani al lui Juventus va fi imprumutat la o noua echipa

Un portar roman de doar 17 ani este pe cale sa faca pasul la o noua echipa.

Razvan Sava (17 ani) este sub contract cu Juventus Torino si a fost imprumutat in acest sezon la Pescara. Portarul roman nu a jucat decat doua meciuri pentru echipa U19 a celor de la Pescara si conform juventusnews24.com, torinezii il vor imprumuta la alta echipa.

Potrivit aceleiasi surse, Sava ar urma sa fie imprumutat la Lecce, formatie care joaca in Serie A si de la care a plecat recent Romario Benzar.

Pustiul ii poate calca pe urme lui Ionut Radu, desi are un alt idol din campionatul Italiei. Gianluigi Donnaruma este portarul model pentru tanarul roman:

"Prima data am fost fundas si apoi am fost portar, pentru ca mi-a placut mai mult. M-a cuprins mai mult portaria. Sper sa fiu ca Donnaruma. La Buffon imi place ca are un caracter, nu se opreste niciodata. Am 1,94. Sper sa nu mai cresc. In viata de zi cu zi nu prea e bine", spunea Razvan Sava in 2018.

Pustiul a fost adus de Juventus in 2018 de la Pro Sesto si sezonul trecut a fost imprumutat la Pescara.