AROGANTA MAXIMA! "Cine e cel mai bun jucator din Serie A?" Raspunsul oferit de Cristiano Ronaldo

Ronaldo a stabilit cine e cel mai bun fotbalist din Italia.

Desi nu traverseaza o perioada ideala, unii fiind de parere ca portughezul are cel mai slab sezon din ultimii ani, Ronaldo nu se fereste sa spuna despre el ca este cel mai bun jucator din Serie A.

"Eu sunt cel mai bun, deocamdata. Am fost si premiat la gala! Anul viitor vom vedea cine va fi, dar ma bazez pe faptul ca tot eu voi fi cel mai bun", le-a raspuns lusitanul jurnalistilor italieni.

Intrebat ce nota acorda apararilor adverse, acest a raspuns sec: "Nota 7. Cei mai buni fundasi sunt cei cu care ma antrenez, adica De Ligt, Bonucci si Chiellini".

Cristiano Ronaldo nu a fost prezent la gala decernarii Balonului de Aur, trofeu castigat de Messi pentru a sasea oara. In schimb, portughezul a mers la Milano, unde a primit titlul de cel mai bun jucator din Serie A, in acest an.