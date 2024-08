Italienii au făcut și o ofertă de nerefuzat pentru fosta campioană a României, în valoare de 2,5 milioane de euro, pe care Neluțu Varga a acceptat-o fără să stea pe gânduri. CFR Cluj s-a mișcat repede și a adus deja un înlocuitor pentru postul de portar, pe Mihai Popa (22 de ani).

Cele două părți s-au înțeles în urmă cu aproape două săptămâni, iar transferul a intrat în linie dreaptă. Sava s-a înțeles cu Udinese pentru un contract valabil până în 2028.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, mutarea ar urma să se facă după returul dintre CFR Cluj și Maccabi Petach Tikva, programat joi, de la ora 20:00. În tur, ardelenii au câștigat cu 1-0.

