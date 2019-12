Real Madrid cheltuie un sac de bani in perioada de mercato! 100 de milioane de euro sunt pregatite pentru un jucator din Serie A  

"Galacticii" vor sa-si intareasca lotul in aceasta iarna.

Cei de la Real Madrid nu au renuntat la Fabian Luiz, mijlocasul lui Napoli, pe care au vrut sa-l aduca si in vara pe Bernabeu, dar clauza de reziliere de 175 milioane de euro a fost prea mare. Jurnalistii de la AS anunta ca Florentino Perez a reluat negocierile cu napoletanii inca din luna octombrie, iar un transfer e din ce in ce mai probabil.

De asemenea, presa spaniola informeaza ca Ruiz nu se mai integreaza bine in echipa de cand Ancelotti a fost demis, iar o plecare inca din aceasta iarna l-ar tenta. Mijlocasul lui Napoli are contract pana in 2023 si este dorit de mai multe cluburi din Europa, printre care Atletico Madrid, Barcelona sau Man. City.

Daca suma de transfer nu este micsorata, mijlocasul spaniol ar putea sa-si prelungeasca intelegerea cu Napoli, iar clauza de rezliere sa fie de maximum 100 milioane de euro, caz in care "galacticii" ar fi dispusi sa plateasca.

Fabian Ruiz a plecat de la Real Betis in 2018 si a ajuns la Napoli contra sumei de 30 de milioane de euro.