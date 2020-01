Lovitura MAJORA pentru Rapid! Aduce un fotbalist care a jucat cu Neymar! A costat 4,5 milioane cand s-a transferat in Serie A

Rapid s-a despartit in ultimele zile de Dodoi (Resita), Achiriloaei si Babaua (Pandurii). Giulestenii vor sa puncteze acum la achizitii!

Conform PRO Sport, Rapid e la un pas de a-l aduce pe brazilianul Ze Love (32 de ani).



Atacantul a jucat in 2010 alaturi de Neymar la Santos si a ajuns in Europa in 2011 in schimbul a 4,5 milioane de euro. Ze Love este in prezent sub contract cu Pahang, din Malaezia, de care vrea sa se desparta pentru Rapid. Atacantul a mai trecut pe la Palmeiras sau Cruzeiro, in Brazilia, dar si pe la Genoa, Siena (Serie A) si mai multe cluburi din zona Golfului.