SUPER MARIO! Italianul este SINGURUL jucator din Serie A care a reusit aceasta performanta

Italianul a deschis scorul pentru echipa lui, in minutul 18 al meciului, cu un sut puternic din interiorul careului. Cu golul marcat, Balotelli a notat o reusita unica pentru un jucator din Serie A.

A inscris primul gol in Serie A la inceputul ultimelor doua decade. In 2010, tot el a fost primul care a deschis scorul, atunci cand juca la Inter Milano

