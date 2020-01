ULTIMA ORA | Gigi Becali da LOVITURA! Florinel Coman se poate bate cu Ronaldo in Serie A! Anuntul facut de Gazzetta dello Sport! Ce echipa vrea "perla" lui Becali

Florinel Coman a fost ofertat de un club din Serie A.

Jucatorul celor de la FCSB, Florinel Coman, a fost monitorizat de AS Roma, iar prestigioasa publicatie Gazzetta dello Sport a publicat in editia tiparita un articol in care se specifica faptul ca Gigi Becali a primit o oferta pentru jucatorul sau.

Italienii sunt gata sa ofere 10 milioane de euro, insa patronul celor de la FCSB a spus de mai multe ori ca ar vrea sa ia in schimbul "perlei" sale cel putin 15-20 de milioane de euro.

In momentul de fata, Florinel Coman (21 de ani) este golgheter in Liga 1, cu 10 goluri si 9 pase de gol. Totodata, impresarul Giovanni Becali, a anuntat la inceputul anului ca Florinel Coman va prinde un transfer mare.



"Gigi va lua cat bani vrea el, iar Florinel va castiga cat nici nu visa. Poate nu se va realiza daca mor eu, dar se va realiza. Firma mea pregateste ceva mare", a spus Giovanni Becali, la Digi.

5,50 milioane de euro este cota lui Florinel Coman in aceste moment pe transfermarkt.com. Acesta a mai evoluat in cariera pentru Luceafarul Braila, Academia Hagi si FC Viitorul, iar la FCSB a venit in vara anului 2017 de la echipa lui Hagi. In moemntul in care s-a transferat la FCSB, fotbalistul valora 1,50 milioane de euro, dupa care cota fotbalistului a inceput sa creasca.