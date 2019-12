Ionut Radu, IMPERIAL in Serie A! E in topul portarilor din campionatul Italiei la capitolul parade. De cate ori si-a salvat echipa

Goalkeeper-ul roman traverseaza cea mai buna forma a carierei.

Dupa ce a facut furori vara trecuta in poarta nationalei U21, la EURO 2019, Ionut Radu continua evolutia excelenta si in Serie A. Titular meci de meci la Genoa, romanul a patruns in topul celor mai buni portari la capitolul parade.

Ionut Radu se afla pe pozitia a 5-a in clasament, cu 119 parade decisive in acest sezon. Pe primul loc se afla Luigi Sepe, portarul Parmei, cu 139 de interventii, topul fiind completat de Salvatore Sirigu (Torino, 131 parade), Juan Musso (Udinese, 127 parade) si Bartolmiej Dragowski (Fiorentina, 121 parade).

Goalkeeper-ul roman este imprumutat de Inter la Genoa, dar nerazzurii l-au rascumparat contra sumei de 15 milioane de euro, asa ca din vara lui 2020 va reveni pe Meazza, dupa cum a declarat de curand impresarul sau.

Genoa se afla pe ultima pozitie in Serie A, insa Ionut Radu a spus ca o revenire in iarna la Inter este putin probabila, el preferand sa continue sa apere in continuare ca titular la gruparea din Liguria.