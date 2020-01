Pogba nu mai rezista la Manchester United! Star-ul francez e aproape de un SUPER TRANSFER in Serie A

Paul Pogba nu traverseaza o perioada buna la Man. Utd.

Tot mai controversat la echipa antrenata de Ole Gunnar Solskjaer, Pogba a acuzat accidentari si a bifat doar 8 meciuri in acest sezon. Real Madrid si Juventus s-au interesat de un eventual transfer al francezului, dar Inter pare in pozitia cea mai buna sa obtina semnatura mijlocasului in varsta de 26 de ani. Antonio Conte, antrenorul lui Inter, spera sa il aiba din nou sub comanda sa pe Pogba, cei doi colaborand in trecut si la Juventus.

Oficialii lui United au dat un raspuns si spun ca il cedeaza pe Pogba contra sumei de 150 de milioane de euro si doar daca il vor primi la schimb si pe argentinianul Lautaro Martinez, care are 16 goluri in 23 de meciuri in actualul sezon al Serie A. Singura problema in aceasta tranzactie e faptul ca Barcelona vrea si ea sa-l transfere pe argentinian si e dispusa sa plateasca bani grei.

Lautaro Martinez, in varsta de 22 de ani, este cotat la 80 de milioane de euro, conform transfermarkt.com.

Totusi, Solskjaer e convins ca Pogba nu va pleca in aceasta iarna si ca isi va duce contractul la bun sfarsit.