Milan a fost SPULBERATA de Atalanta in Serie A! "Rosssoneri" au primit cea mai drastica corectie din 1998 pana in prezent

AC Milan a fost umilita in runda cu numarul 17 din Serie A. Rossoneri au fost invinsi cu 5-0 de Atalanta si este doar a patra oara in istoria clubului cand pierde la o asemenea diferenta.

Ultima infrangere la cinci goluri diferenta a fost impotriva celor de la AS Roma, in 1998.

Atalanta i-a aplicat lui Milan o corectie de Champions League, clubul din Bergamo fiind in optimile celei mai importante competitii la nivel de cluburi. De partea cealalta, AC Milan nici macar nu a fost calificata in cupele europene ale acestui sezon.

Atalanta o va intalni pe Valencia in optimile Ligii Campionilor.

Cu aceasta victorie, Atalanta a urcat pe pozitia a 5-a din Serie A, cu 31 de puncte. AC Milan este pe locul 11 cu zece puncte mai putin.

