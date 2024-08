Răzvan Sava a ajuns la noua echipă! Când va fi prezentat oficial portarul vândut de CFR Cluj cu 2,5 milioane de euro

În schimbul portarului de 22 de ani, ardelenii vor încasa nu mai puțin de 2,5 milioane de euro.

Răzvan Sava a părăsit-o pe CFR Cluj în cursul zilei de luni și a ajuns deja în Italia, unde urmează să efectueze vizita medicală și să semneze cu Udinese.

Goalkeeper-ul de 22 de ani va semna un contract valabil pe următorii patru ani și va fi prezentat la noua echipă în cursul zilei de marți.

”Răzvan Sava a ajuns în Trieste. Va efectua azi vizita medicală la Udinese. Apoi va semna un contract valabil până în 2028. Anunțul oficial este așteptat mâine”, a fost anunțul făcut de celebrul jurnalist italian Nicolo Schira.

