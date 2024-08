Paulo Dybala pleacă de la AS Roma! Clubul care l-a convins cu un salariu fabulos

Al-Qadisiyah a ajuns deja la un acord cu starul argentinian, pe care l-au ademenit cu un salariu total de 45 de milioane de euro. Acum a mai rămas doar ca arabii să se înțeleagă cu AS Roma, deoarece situația contractuală a sud-americanului s-a schimbat.

Dybala avea o clauză în contractul cu AS Roma potrivit căreia ar putea pleca la o echipă din afara Italiei pentru 12 milioane de euro. Doar că această clauză a expirat în luna iulie, scrie jurnalistul Fabrizio Romano, astfel că cele două părți trebuie să negocieze suma de transfer.

În această perioadă, AS Roma așteaptă o ofertă oficială din partea arabilor pentru Dybala, care va pleca după 12 ani din Italia, timp în care a mai jucat pentru Palermo și Juventus.

???????????? Saudi side Al Qadsiah are closing in on agreement with Paulo Dybala on three year contract.

Salary and contract terms agreed, final details discussed.

Talks still ongoing between AS Roma and Al Qadsiah as €12m release clause is NO longer valid, expired in July. pic.twitter.com/LHwnIPIidm