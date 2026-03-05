Într-un interviu publicat astăzi în Gazzetta dello Sport, apărătorul sârb a vorbit despre duelul intens care urmează în campionat. Deși Lautaro Martinez este accidentat, Pavlovic a scos în evidență forța ofensivă a rivalilor, insistând pe calitățile lui Francesco Pio Esposito, tânărul promovat de antrenorul român.

Respect pentru adversar

Jucătorul „rossonerilor” a subliniat că tinerețea și determinarea lui Esposito îl fac un inamic redutabil în confruntarea directă de pe San Siro.

„Este tânăr, are foame de rezultate și multe calități. Vrea să își demonstreze valoarea și pentru vârsta lui este foarte puternic: reprezintă un pericol și trebuie să ne pregătim și pentru el”, a spus Pavlovic.

În ceea ce privește forța de grup a Interului lui Cristi Chivu, fundașul a punctat că poziția din clasament nu contează în astfel de dueluri de tradiție.

„Va fi un meci greu. Inter este în față în clasament și poate va juca cu mai puțină presiune comparativ cu noi. Dar derby-ul are istoria lui: fiecare este diferit de celălalt. Mă aștept la o partidă cu multă luptă și sper că vom reuși să câștigăm. În derby-uri nu există favoriți. Am văzut asta și sezonul trecut: în campionat ne-am chinuit și am terminat pe opt, dar derby-urile le-am câștigat des”, a mai transmis sârbul din defensiva condusă de Massimiliano Allegri.