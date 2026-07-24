Cu Fiscul maghiar pe urme, finanțatorul din Superliga reacționează: „Am cheltuit fiecare forint”

Cu Fiscul maghiar pe urme, finanțatorul din Superliga reacționează: „Am cheltuit fiecare forint” Superliga
SPORT.RO
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Liderul clubului Sepsi OSK, Laszlo Dioszegi, nu se tem de controalele financiare de la Budapesta privind banii investiți în echipa din Sfântul Gheorghe. Patronul clubului din Superliga dă asigurări că fondurile au fost folosite corect.

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Laszlo Dioszegi a vorbit despre sprijinul financiar pe care echipa sa l-a primit de la Guvernul maghiar în trecut, pe fondul unor posibile modificări în programele de sprijin acordate de statul vecin academiilor sportive din străinătate. Prezent la o dezbatere organizată în cadrul Universității de Vară de la Băile Tușnad, alături de omologul său de la FK Csíkszereda, Zoltan Szondy, oficialul nou-promovatei a clarificat situația banilor guvernamentali maghiari.

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Auditul nu provoacă emoții la Sfântu Gheorghe

Informațiile apărute în ultima perioadă privind o verificare atentă a modului de cheltuire a sumelor alocate nu îl îngrijorează pe șeful de la Sepsi. Acesta a transmis că gruparea pe care o conduce deține justificări clare pentru toate investițiile făcute, considerate vitale pentru academia clubului și pentru participarea în prima ligă.

„Nu ne este teamă că noul guvern al Ungariei va verifica modul în care au fost folosite fondurile primite din țara-mamă în ultimii ani. Fiecare forint a fost cheltuit exact în scopul pentru care a fost acordat. Am cheltuit fiecare forint pentru ceea ce ni s-a dat. Avem 550 de copii în academie și trebuie să întreținem clubul”, a spus Laszlo Dioszegi, potrivit publicației Nemzeti Sport.

De asemenea, conducătorul a evidențiat provocările economice ale fotbalului românesc.

„Un oraș de 40-50.000 de locuitori nu poate susține singur o echipă de prima ligă în România. Sigur, nu este sfârșitul lumii. Cluburile românești demonstrează că se poate funcționa și cu datorii uriașe. În prima ligă sunt cel puțin cinci, poate chiar zece cluburi foarte îndatorate”, a menționat Dioszegi la finalul intervenției sale.

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