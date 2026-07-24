Pep Guardiola îi întoarce spatele naționalei Italiei: „Nu mă simt capabil”

Pep Guardiola îi întoarce spatele naționalei Italiei: „Nu mă simt capabil” Fotbal extern
SPORT.RO
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Pep Guardiola stă departe de naționala Spaniei.

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Pep Guardiolanationala Spaniei
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Spaniolul Pep Guardiola a respins oferta de a deveni selecţionerul echipei naţionale a Italiei, o ofertă iniţiată de noul director sportiv al Federaţiei italiene de fotbal (FIGC), Paolo Maldini, a anunţat vineri Gazzetta dello Sport.

„Vă mulţumesc, sunt onorat, dar acum nu mă simt capabil”, le-a spus antrenorul catalan oficialilor FIGC joi seară, potrivit celui mai difuzat cotidian sportiv din peninsulă, o ştire preluată ulterior de alte importante instituţii media italiene.

Spaniolul a analizat timp de câteva zile oferta prezentată de Maldini şi de consilierul acestuia, Leonardo, dar în cele din urmă a optat pentru menţinerea deciziei de a se retrage temporar din activitatea de antrenor, după ce şi-a încheiat mandatul de zece ani la conducerea echipei Manchester City.

Ziarul italian susţine că printre motivele respingerii sale s-au numărat dorinţa de a dedica timp vieţii personale şi familiei, precum şi îndoielile cu privire la munca de antrenor al unei echipe naţionale, un rol pe care îl consideră dificil de îndeplinit fără contactul zilnic cu jucătorii.

  • Pep guardiola
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Josko Gvardiol și Pep Guardiola, la Manchester City / Foto IMAGO
Bou mci 190526 pep guardiola
Pep Guardiola, în Real Madrid - Manchester City / Foto IMAGO
Pep Guardiola, în Real Madrid - Manchester City / Foto IMAGO
Pep Guardiola, în Real Madrid - Manchester City / Foto IMAGO
Pep Guardiola, în Real Madrid - Manchester City / Foto IMAGO
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Negocierile, blocate din fașă

Fostul antrenor al echipelor FC Barcelona, Bayern Munchen şi Manchester City nu a negociat termenii financiari ai ofertei şi i-a transmis personal răspunsul său lui Maldini.

Fostul jucător al lui AC Milan şi fostul căpitan al Squadre Azzurra a afirmat joi că antrenorul spaniol se află pe listă ca ''una dintre ţinte" şi a dezvăluit că federaţia a fost în contact şi cu italianul Carlo Ancelotti, actualul selecţioner al Braziliei.

FIGC caută un nou selecţioner pentru echipa sa naţională după demisia lui Gennaro Gattuso, care a renunţat la funcţie în luna aprilie, după ratarea calificării la Cupa Mondială, a treia consecutivă pentru fotbalul italian.

În urma refuzului antrenorului spaniol, Andrea Pirlo a apărut ca principalul candidat pentru a prelua funcţia de selecţioner al Italiei, în cadrul proiectului pe termen lung conceput de FIGC, alături de o posibilă revenire a lui Roberto Mancini.

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