Pep Guardiola îi întoarce spatele naționalei Italiei: „Nu mă simt capabil”

Spaniolul Pep Guardiola a respins oferta de a deveni selecţionerul echipei naţionale a Italiei, o ofertă iniţiată de noul director sportiv al Federaţiei italiene de fotbal (FIGC), Paolo Maldini, a anunţat vineri Gazzetta dello Sport.

„Vă mulţumesc, sunt onorat, dar acum nu mă simt capabil”, le-a spus antrenorul catalan oficialilor FIGC joi seară, potrivit celui mai difuzat cotidian sportiv din peninsulă, o ştire preluată ulterior de alte importante instituţii media italiene.

Spaniolul a analizat timp de câteva zile oferta prezentată de Maldini şi de consilierul acestuia, Leonardo, dar în cele din urmă a optat pentru menţinerea deciziei de a se retrage temporar din activitatea de antrenor, după ce şi-a încheiat mandatul de zece ani la conducerea echipei Manchester City.

Ziarul italian susţine că printre motivele respingerii sale s-au numărat dorinţa de a dedica timp vieţii personale şi familiei, precum şi îndoielile cu privire la munca de antrenor al unei echipe naţionale, un rol pe care îl consideră dificil de îndeplinit fără contactul zilnic cu jucătorii.