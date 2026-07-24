FCSB, „mitraliată” după eșecul cu FK Auda: „La câți bani a băgat în ei, aștepți să dea lapte!”

Copilul ăla, Stoian, a jucat bine, așa că ar trebui să punem accentul pe români. Aducem de peste tot non-valori, iar românul rămâne spectator” , a spus Marius Baciu, potrivit GSP .

„În afara lui Bîrligea, FCSB nu are vârf pentru careu. Și Bîrligea e bun, dar nu este 9 veritabil. Cum e Lukic la Cluj. Cam așa îți trebuie un vârf. (...) Pe Gnahore l-am văzut și nu l-am văzut. E greu după un meci să spui ceva. A venit direct, fără meciuri, cum să-și intre în mână?! Să lăsăm timpul să vorbească. După acest debut, n-a rupt gura târgului.

Relația cu patronatul și presiunea pe jucători

Modul în care finanțatorul Gigi Becali gestionează lotul a fost, de asemenea, criticat de antrenor. „Politic? Ai dat niște bani, stai cu el acolo, ai nevoie, campionat, Cupă. Îl pui la pământ dacă îi zice că nu mai joacă. Dacă tu-l îngropi, ce să mai ceri de la el?! Rotaru uite, îi merge bine de când nu mai dă declarații la televizor, bravo lui, băiat deștept. Vorbește generalități, nu da în jucători, că nu se știe când ai nevoie de ei. (...) Târnovanu nu e portar rău, dar tot ei l-au scos din mână. Ai grijă de el, jumătate de an, măcar să-l vinzi, să scoți ceva. Nu ți-l mai ia nimeni nici la abator, dacă nu-l joci și-l demoralizezi după un meci”, a transmis antrenorul.

Nici fotbaliștii sosiți pe sume importante nu au scăpat de analiza tehnicianului, care a susținut că jucătorii sosiți în această vară nu-și merită banii.

„Labonne? Boutoutaou? La banii ăia pe care i-a dat Becali pe ei, se putea găsi ceva mai de calitate. Aștepți să dea lapte la câți bani a băgat în ei! Sunt subțiri, tăticule, dacă te-au bătut letonii ăia cu 3-2, ce să mai spui?!”, a concluzionat Marin Barbu, punctând că o eliminare a roș-albaștrilor din cupele europene va reprezenta „un eșec pentru tot fotbalul românesc”.