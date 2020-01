Momentul in care Ronaldo a fost ZIDANE! Driblingul de AUR care l-a PARALIZAT pe Smalling! Ce a putut sa faca in fata lui

Juventus a invins-o in deplasare pe AS Roma cu 2-1.

Juventus este lider in Serie A, dupa ce s-a impus cu 2-1 in deplasarea de la AS Roma. Pentru torinezi au marcat Demiral si Cristiano Ronaldo din penalty, iar pentru Roma singurul gol a fost marcat de Perotti, de la 11 metri.

Faza meciului a fost oferita de Ronaldo, care l-a lasat fara replica pe Chris Smalling. Portughezul l-a depasit pe fundasul venit de la Manchester United cu un dribling in stilul lui Zidane.

Cu aceasta victorie, Juventus a ajuns la 48 de puncte in Serie A, cu doua mai mult decat Inter, care se afla pe locul secund. Etapa viitoare, Juventus o va intalni pe Parma, pe teren propriu.