OBSESIA RONALDO! Anunt urias la Juventus in ultima zi din 2019! Ce se intampla cu Cristiano Ronaldo

CR7 mai are contract pana in 2022 cu Juve. Din cauza tensiunilor cu antrenorul Sarri, Cristiano ar fi luat in calcul despartirea de Serie A inca din vara lui 2020.

Juve transmite insa un mesaj categoric, prin care lasa de inteles ca Ronaldo e prioritatea numarul 1 a clubului. Corriere dello Sport scrie ca Juve se gandeste la o formula de prelungire a contractului lui Cristiano! Adus in 2018 de la Real pentru 100 de milioane de euro, Ronaldo traieste cu obsesia de a fi tinut minte in fotbal drept cel mai mare jucator al tuturor timpurilor. Pentru ca asta sa se intample, portughezul viseaza la inca cel putin doua 'Baloane de Aur' care sa-l treaca peste rivalul absolut Leo Messi, precum si la noi succese in Champions League. Juventus e gata sa-si asume angajamentul de a-l sustine necontitionat pe Ronaldo. Sefii planuiesc sa-i extinda acordul chiar pana in 2024, cand Ronaldo ar avea 39 de ani, anunta sursa citata!

Cristiano castiga 31 de milioane de euro pe sezon la Juventus. Suma poate ajunge la 35 de milioane in cazul atingerii unor obiective de performanta.