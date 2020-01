Cel MAI SCUMP ceas pentru CEL MAI BINE PLATIT JUCATOR! Cum arata BIJUTERIA de 500.000 de euro purtata de Cristiano Ronaldo

Portughezul a surprins pe toata lumea la ultima aparitie purtand un accesoriu extrem de scump. Cristiano Ronaldo s-a afisat cu cel mai scump ceas Rolex de pe piata. Atacanul lui Juventus a fost fotografiat purtand ceasul in diferite ipostaze, alaturi de iubita lui, Georgina Rodriguez sau la gala Globe Soccer Awards din Dubai.

Ceasul din aur alb are 18 carate si este incrustat cu diamante. De asemenea, diamantele de 30 de carate sunt in jurul cadranului si a bratarii.

The watch Cristiano Ronaldo's wore to the 14th Dubai International Sports Conference is the most expensive Rolex ever produced pic.twitter.com/fXjIGyzgIv

Cristiano Ronaldo este pe primul loc la incasarile din Instagram. Portughezul a castigat sezonul trecut aproape 50 de milioane de dolari din reclamele facute pe platforma de socializare, urmat la mare distanta de Lionel Messi. Podiumul este incheiat de Kendall Jenner.

Cristiano Ronaldo was the biggest earner on Instagram this year – netting an incredible £38.2m.

CR7 pocketed an average £780,000 per sponsored post – beating his long-standing rival Lionel Messi into second spot. pic.twitter.com/H7tRTsw6Sc