Aparitie SOC a lui Cristiano Ronaldo dupa Craciun! Si-a facut CODITA in cap! Cum arata cu noul look

Cristiano Ronaldo este din nou in centrul atentiei datorita ultimei schimbari de look.

Portughezul si-a lasat parul sa creasca si a aparut la ultimul eveniment intr-o ipostaza inedita: cu codita. :)

Dupa ce a surprins in urma cu doua luni prin alegerea de a iesi pe teren la meciuri purtand o bentita, acum Ronaldo uimeste din nou. Portughezul s-a alaturat tot mai intalnitului trend si si-a prins o codita in cap.

Atacantul si-a etalat noul look la ultimul antrenament al lui Juventus.

Ronaldo’s got a new look ✂️ pic.twitter.com/oQzpeyLS2D