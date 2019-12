"Esti o adevarata inspiratie!" RESPECT! VIDEO care face inconjurul planetei! Cristiano Ronaldo a facut un gest care i-a cucerit de tot pe fanii sai

Cristiano Ronaldo a postat un videoclip care a adunat peste 18 milioane de vizualzari.

Starul portughez al celor de la Juventus, Cristiano Ronaldo, este in vacanta la Dubai. Acesta a postat un videoclip pe retelele de socializare in care schimba pase cu un copil fara picioare. In descrierea filmuletului, Ronaldo a scris "A fost o adevarata placere sa te intalnesc, Ali". Esti o adevarata inspiratie". Ali Turganbekov este un copil cu dizabilitati din Kazahstan. Videoclipul a strans peste 18 milioane de vizualizari.