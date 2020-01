DE AICI NU-L DETRONEAZA NIMENI! Cristiano Ronaldo castiga pana si duelurile cu MARII INFLUENCERI! A primit mai mult decat veniturile din fotbal

Cristiano Ronaldo s-a situat pe locul 1 in anul 2019 si i-a luat fata adversarului, Lionel Messi, cu mult in topul celor mai bine platiti de pe Instagram. Jucatorul lui Juventus a castigat anul trecut mai multi bani decat a castigat din fotbal.

Ronaldo a castigat doar din Instagram 47.8 milioane de dolari si este liderul detasat al clasamentului. Pe locul 2 se afla eternul sau rival, Leo Messi, cu un castig de 23.3 milioane de dolari. Podiumul este completat de sora mai mica a clanului Kardashian, Kendall Jenner, cu incasari de 15.9 milioane de dolari.

Cristiano Ronaldo reportedly made more from Instagram than he did from playing football last year ???? pic.twitter.com/VBLP3KIJ1w