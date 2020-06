Moment IMPRESIONANT inainte de Napoli - Inter! Italienii au adus doctorii care s-au luptat cu Covid-19 pe teren pentru le multumi | FOTO

Napoli - Inter au jucat sambata seara returul celei de-a doua semifinale din Cupa Italiei.

Un moment impresionant a avut loc inaintea returului din semifinalele Cupei Italiei dintre Napoli si Inter.

Pe stadionul napoletanilor au fost adusi mai multi doctori care s-au luptat cu noul coronavirus in Italia, iar acestia au fost aplaudati de jucatorii si staff-ul celor doua echipe.

Italia a fost una dintre cele mai lovite tari din Europa si din intreaga lume de Covid-19, pana in prezent inregistrandu-se peste 34.000 de decese si aproximativ 236.000 de infectari.

Fotbalistii au remizat pe teren, scor 1-1, iar Napoli s-a calificat in finala unde o va intalni pe Juventus.

Eriksen a deschis scorul in minutul 2, iar Mertens a stabilit scorul final in minutul 41. In meciul tur, Napoli o invingea pe Inter la Milano cu 1-0.