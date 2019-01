Supriza in Cupa Italiei! Juventus, condusa la pauza de Atalanta! Cristiano Ronaldo, lasat fara replica!

Juventus o intalneste pe Atalanta in sferturile Cupei Italiei.

Dupa socul serii, Fiorentina - AS Roma 7-1, pare ca se contureaza o noua surpriza in Cupa Italiei. Juventus o intalneste pe Atalanta in sferturile de finala, dar lucrurile nu merg asa cum s-ar fi asteptat Ronaldo & Co.

Cu cel mai bun 11 pe teren, echipa din Torino este condusa cu 2-0 la pauza de Atalanta, echipa care a revenit de la 0-3 in meciul cu AS Roma din weekend. Golurile au fost marcate de Castagne si Zapata.

Cristiano Ronaldo nu a avut nicio sansa de a marca in prima repriza. Juventus nu a avut vreo ocazie de a marca, iar jocul a fost dominat in mod categoric de gazde.