Cristiano Ronaldo, echipament INEDIT in Super Cupa Italiei! Cum i-a fost scris numele portughezului pe tricou

Juventus a pierdut Super Cupa Italiei in fata lui Lazio.

Lazio s-a impus in Super Cupa Italiei in fata lui Juventus cu 3-1. Partida s-a jucat in Arabia Saudita si echipamentele au avut un design special.

Cei de la adidas au realizat impreuna cu artistul marocan Shaker Kashgari o editie limitata a tricourilor de joc pentru Juventus, cu numele fotbalistilor scris in limba araba.

Prin aceasta decizie, ofiterul sef de la Juventus a declarat ca doreste: "Sa aduca un omagiu unei forme de arta traditionala. Cu acest lucru, Juventus se dovedeste a fi inca o data aproape de fanii din intreaga lume, surprizand cu un singur tricou, care confirma si dorinta de a explora noi teritorii. Colaborarea cu marele artist, Shaker Kashgari, inseamna un lucru important si face Super Cupa Italiei si mai speciala."

"Cultura araba este inradacinata in mandrie si pasiune. La fel ca si echipele de fotbal, jucatorii si fanii din toata lumea. Caligrafia este una dintre cele mai vechi traditii, in timp ce fotbalul joaca un rol din ce in ce mai important in societate.", a spus Shaker Kashgari, artistul care a creat designul echipamentului.

Echipamentul editie limitata va fi vandut in magazinul online a celor de la Juventus si va veni intr-o cutie speciala.