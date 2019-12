20 de meciuri de urmarit in Europa in acest weekend! Tottenham - Chelsea si Real Madrid - Athletic Bilbao, printre partidele de interes

Tot in aceasta etapa se joaca mai multe derby-uri in Europa.

Si aceasta saptamana programeaza meciuri interesante in Europa: unul dintre derby-urile Londrei (Tottenham - Chelsea, jucat din 1909), un alt meci de clasament din Premier League (Manchester City - Leicester), unul dintre derby-urile Istanbulului (Fenerbahce - Besiktas, jucat din 1924), dar si multe alte intalniri tari in Spania, Italia, Germania, Franta sau Anglia. In Norvegia si in Suedia s-au terminat campionatele, iar in Portugalia, Rusia, Austria, Bulgaria, Cehia, Croatia, Danemarca, Elvetia, Serbia, Ucraina si Ungaria s-a luat deja pauza.

Hoffenheim - Borussia Dortmund (Germania, Bundesliga, vineri, 20 decembrie, 21.30)

Fiorentina - AS Roma (Italia, Serie A, vineri, 20 decembrie, 21.45)

Everton - Arsenal (Anglia, Premier League, sambata, 21 decembrie, 14.30)

Bayern Munchen - Wolfsburg (Germania, Bundesliga, sambata, 21 decembrie, 16.30)

FC Barcelona - Alaves (Spania, La Liga, sambata, 21 decembrie, 17.00)

Celtic - Aberdeen (Scotia, Scottish Premier League, sambata, 21 decembrie, 17.00)

Manchester City - Leicester City (Anglia, Premier League, sambata, 21 decembrie, 19.30)

Hertha Berlin - Borussia Monchengladbach (Germania, Bundesliga, sambata, 21 decembrie, 19.30)

Rennes - Bordeaux (Franta, Ligue 1, sambata, 21 decembrie, 21.45)

AS Monaco - Lille (Franta, Ligue 1, sambata, 21 decembrie, 21.45)

PSG - Amiens (Franta, Ligue 1, sambata, 21 decembrie, 21.45)

Atalanta - AC Milan (Italia, Serie A, duminica, 22 decembrie, 13.30)

FC Utrecht - Feyenoord (Olanda, Eredivisie, duminica, 22 decembrie, 15.30)

Gent - Club Brugge (Belgia, Pro League, duminica, 22 decembrie, 15.30)

Betis - Atletico Madrid (Spania, La Liga, duminica, 22 decembrie, 17.00)

Fenerbahce - Besiktas (Turcia, Super Lig, duminica, 22 decembrie, 18.00)

Tottenham - Chelsea (Anglia, Premier League, duminica, 22 decembrie, 18.30)

Panathinaikos - Aris Salonic (Grecia, Super League, duminica, 22 decembrie, 19.30)

Anderlecht - Genk (Belgia, Pro League, duminica, 22 decembrie, 21.00)

Real Madrid - Athletic Bilbao (Spania, La Liga, duminica, 22 decembrie, 22.00)