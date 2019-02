Stefan Radu, PENALIZAT DRASTIC dupa scenele "de nereprodus" din Cupa Italiei! Suspendarea URIASA primita de roman

Stefan Radu e pus la zid dupa eliminarea de joi din sferturile Cupei Italiei cu Inter Milano.

Romanul lui Lazio a adresat mai multe cuvinte jignitoare si i-a pus mana in piept arbitrului.

Chiar daca Lazio s-a calificat in semifinalele Cupei Italiei, dupa penalty-uri cu Inter, Stefan Radu nu va mai juca in competitie in acest sezon.

Acesta a primit patru etape de suspendare pentru comportamentul avut in partida de joi seara cu Inter.

"A contestat vehement decizia centralului, stigand la adresa lui o fraza de nereprodus si, pentru ca, dupa ce a primit cartonasul rosu, l-a impins usor pe arbitru, punandu-i un brat in piept", se arata in comunicatul Comisiei de Disciplina.

Stefan Radu a primit 83 de cartonase galbene si 5 cartonase rosii in cei 11 ani petrecuti in Italia.