Ibrahimovic a pus umarul la victoria lui Milan in Cupa Italiei! Zlatan a marcat si rossonerii se pregatesc de un duel de CINCI STELE in semifinalele competitiei

Zlatan Ibrahimovic a inceput partida de pe San Siro din postura de rezerva si a fost aruncat in lupta in minutul 65. Partida a intrat in prelungiri, dupa ce in primele 90 de minute scorul intre cele doua echipa a fost 2-2.

Calhanoglu si Ibrahimovic au fost cei care au adus victoria rossonerilor. Turcul a marcat in minutul 106 cu un sut plasat de la marginea careului, iar doua minute mai tarziu, Ibrahimovic a marcat ultimul gol al partidei cu un sut din interiorul careului.

A fost a doua reusita a suedezului de la revenirea la AC Milan.

In semifinale, AC Milan o va intalni pe Juventus.

Zlatan Ibrahimovic has still got it.

Coming on just before going behind to Torino, he helped Milan turn the game around with his aerial strength, passing ability and a goal. Almost capping the night off with a 30m piledriver freekick which was well saved

Milan 4-2 Torino pic.twitter.com/VhOB6I3oOc