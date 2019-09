VIDEO | MARIO BALOTELLI o comite din nou! Atacantul a fumat la vestiare inaintea partidei Brescia - Juventus

Mario Balotelli s-a transferat in aceasta vara la Brescia din postura de jucator liber de contract.

Controversatul jucator nu s-a linistit si este din nou in centrul atentiei dupa un episod incredibil. Aseara inaintea meciului Brescia - Juventus, atacantul a fumat in vestiarul echipei sale. Imaginile au devenit virale chiar in timpul partidei.

Balotelli nu este la prima isprava de acest gen. A mai fost surprins in timp ce fumeaza in dese randuri, dar niciodata pana acum in vestiarul echipei.

Spotted: Mario Balotelli appears to smoke a cigarette while on holiday in Italy #LFC https://t.co/RHIs4gB5KD pic.twitter.com/y25xbmX3Bj — Express Sport (@DExpress_Sport) August 1, 2016

Mario Balotelli este cunoscut pentru viata sa extrasportiva. In urma cu cateva luni, atacantul i-a oferit unui barbat din Napoli 2000 de euro daca se arunca cu scuterul in mare si barbatul s-a conformat.

Brescia a pierdut partida de aseara in fata celor de la Juventus cu scorul de 1-2.