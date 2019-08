Moment FABULOS pentru Ivan! Poate fi COLEG cu Balotelli in Serie A! Anuntul momentului: cu cine negociaza

Andrei Ivan e aproape de un transfer important!

Krasnodar e gata sa-l imprumute in Serie A, la Brescia, anunta Fanatik! Ivan ar urma sa joace in atac alaturi de Super Mario Balotelli, care a semnat recent pe un sezon cu nou-promovata din nordul Italiei.



Ivan nu e in planurile lui Krasnodar, care anul trecut l-a cedat la Rapid Viena.

Brescia va plati 150 000 de euro pentru un an de imprumut, iar daca va fi multumita de atacantul roman va mai achita 850 000 vara viitoare pentru un transfer definitiv. Salariul lui Ivan, in valoare de 350 000 de euro, va fi suportat in proportie de 50% de Brescia, urmand ca cealalta jumatate sa revina echipei din Rusia.

Ultimul roman la Brescia a fost Razvan Oaida, acum la FCSB. In anii 90, pentru fosta echipa a lui Mircea Lucescu au jucat HAgi, Raducioiu, Lupu, Sabau sau Mateut.

Andrei Ivan, 22 de ani, a costat-o pe Krasnodar 3 milioane de euro in urma cu doi ani, cand a fost cumparat de la Universitatea Craiova.