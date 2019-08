BREAKING NEWS: Surpriza URIASA! Unde va juca Mario Balotelli in urmatorii 3 ani

Super Mario e liber de contract dupa despartirea de Marseille. Si-a gasit echipa si va semna in urmatoarele zile.

Balotelli a rezistat tentatiei de a pleca in Brazilia, unde era dorit de Flamengo. Va deveni jucatorul Bresciei, nou-promovata in Serie A. Flamengo i-ar fi dat lui Mario 4 milioane de euro pe an, mult peste ce-si permite sa plateasca Brescia: 1 milion pe sezon, care insa ar putea deveni 3 in functie de atingerea unor clauze de performanta. Italienii au insa argumente de ordin sentimental. Balotelli a crescut in oras, acolo unde locuieste si in prezent familia sa adoptiva.

Balotelli, 29 de ani, a marcat 8 goluri in 12 meciuri pentru Marseille, unde a jucat in a doua parte a sezonului trecut. Inainte, a petrecut doi ani si jumatate la Nice.