Doar Balotelli putea sa spuna asta ceva :)) Reactia lui SuperMario cand a fost intrebat despre duelul cu Ronaldo din etapa viitoare

Mario Balotelli (29 de ani) are sanse mari sa debuteze la Brescia in weekend. Noua sa echipa va da piept cu Juventus.

Mario Balotelli a ajuns la echipa iubita de parintii sai adoptivi si a recunoscut ca intotdeauna si-a dorit sa imbrace tricoul formatiei antrenate in trecut de Mircea Lucescu. El are sanse mari sa debuteze la Brescia in weekend, contra lui Juventus.

Balotelli: "Nu prea ma intereseaza ca voi juca impotriva lui Ronaldo"

Balotelli a vorbit pentru DAZN si a fost intrebat ce simte cand stie ca va da piept cu Ronaldo.

"Daca ma entuziasmeaza sa joc impotriva lui Cristiano Ronaldo? Nu prea ma intereseaza.

E un campion, este, alaturi de Messi, cel mai bun din lume. E frumos sa joci impotriva unui astfel de fotbalist, dar sincer nu ma entuziasmeaza acest gand.

Eu voi incerca sa imi fac treaba si sa dau goluri", a spus Mario Balotelli.

SuperMario a mai spus ca este pregatit 100% pentru debut.

"Am lucrat in ultima luna si jumatate mai mult decat am facut-o in ultimii 10 ani. Tot ce conteaza acum este sa joc, sa o fac bine si sa ma simt bine", a mai spus Balotelli.