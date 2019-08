Balotelli si-a gasit echipa! Surpriza de proportii: poate ajunge la un club din liga a doua

Mario Balotelli a ramas liber de contract dupa despartirea din aceasta vara de Olympique Marseille.

Atacantul italian, Mario Balotelli, este aproape sa semneze cu Brescia! Gazzetta dello Sport scrie ca jucatorul de 29 de ani urmeaza sa semneze astazi cu fosta echipa a lui Mircea Lucescu din perioada 1991-1996.

Balotelli a marcat 8 goluri sezonul trecut pentru Marseille, insa n-a ramas la echipa dupa expirarea contractului. El a ajuns la un acord cu Brescia pentru un contract pe 1 an cu un salariu de 3 milioane de euro, la care se pot adauga sume importante in functie de performante.

Contractul lui Balotelli cu Brescia va fi apoi prelungit automat in cazul in care echipa italiana reuseste promovarea in Serie A.