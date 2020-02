Mai rau decat Otopeni cu Koscielny! Roma i-a TRANTIT USA IN NAS lui Erling Haaland! Acum isi ineaca amarul vazand cum face SENZATIE in Europa

Erling Haaland putea avea cu totul si cu totul alta soarta in fotbalul mondial, insa, ca in multe alte cazuri, un club mare nu a avut incredere in calitatile jucatorului.

In anul 2008, Laurent Koscielny era propus la CS Otopeni, insa a fost refuzat pentru ca mai apoi sa ajunga titular la Arsenal si in nationala Frantei. El nu este singurul caz de acest gen. Doumbia, omul refuzat de Rapid se transfera in 2010 pentru 15 milioane de euro. Tot echipa giulesteana il refuza la 17 ani pe John Obi Mikel, jucator care a ajuns peste ani sa castige Premier League. Toko Ekambi, atacantul celor de la Villareal, a fost refuzat de Petrolul Ploiesti in 2013, deoarece voia un salariu de 5000 de euro pe luna.

Astfel de erori se produc si in fotbalul mare. Roma a avut posibilitatea de a-l aduce pe Erling Haaland in Seria A, pentru doar 3,3 milioane de lire sterline, insa oficialii romanilor l-au refuzat pe pustiul norvegian, astfel ca acesta a ajuns la Salzburg. Sebino Nela, directorul echipei feminine de la AS Roma a declarat pentru Radio Centro Suono Sport ca gruparea de pe Olimpico a avut ocazia in urma cu doi ani sa il transfere pe Haaland, dar s-au lovit de refuzul conducerii. Cel care s-a opus mutarii este actualul director sportiv al Sevelliei, Ramon Rodriguez Verdejo.

Intre timp Haaland face senzatie in Europa si inscrie goluri pe banda rulanta. In acest sezon, atacantul norvegian a reusit sa marcheze 39 de goluri in 29 de partide. Dubla reusita in fata celor de la PSG il duce cu un pas mai aproape de sferturile Ligii Campionilor, iar performanta asta este cu atat mai unica cu cat jucatorul este la prima aparitie pe principala scena a fotbalului.