Haaland se ia la tranta cu recordurile! E jucatorul saptamanii in Champions League dupa meciul MONDIAL cu PSG

Erling Haaland o tine din gol in gol! :) A mai 'marcat' o data si in sacul cu recompense al UEFA.

Dupa ce a fost desemnat jucatorul lunii ianuarie in Bundesliga, atacantul norvegian isi mai trece in CV o performanta la nivel indivitual: e jucatorul saptamanii in UEFA Champions League.

Gratie evolutie fantastice contra lui PSG, in turul optimilor de finala din Liga Campionilor, unde a reusit doua goluri si a adus victoria Borussiei Dortmund. Haaland le-a luat fata tuturor adversarilor. Atacantul lui Dortmund este primul jucator din istorie care reuseste sa marcheze 10 goluri in prinele 7 meciuri din Champions League.



"Sunt mandru ca am primit premiul pentru jucatorul meciului, dar simt ca mai am multe de imbunatatit. Trebuie sa joc mai bine la acest nivel, sa muncesc din greu pentru a ma imbunatati", a declarat Haaland dupa meciul cu PSG.

Norvegianul a inscris mai multe goluri decat FC Barcelona in aceasta editie a Ligii Campionilor, catalanii reusind doar 9 goluri. Pe langa premiile individuale obtinunte, Haaland a devenit primul jucator din istoria lui Dortmund care inscrie la debutul in Bundesliga, Cupa Germaniei si Champions League.