HAAL OF FAME! Declaratiile lui Haaland dupa ce a DEMOLAT-O de unul singur pe PSG: "Pentru asta m-am apucat de fotbal!"

Borussia Dortmund a castigat meciul tur al optimilor Champions League impotriva lui PSG, 2-1.

Erling Haaland a facut, din nou, spectacol in Liga Campionilor, la debutul in competitie in tricoul noii sale echipe, Borussia Dortmund. Atacantul norvegian a inscris 10 goluri in 7 meciuri in Champions League si este primul jucator care a reusit o astfel de performanta.

Dupa meci, atacantul a vorbit despre performanta sa si motivele pentru care s-a apucat de fotbal.



"Stiu ca sunt bun, dar mai am de progresat! Dar ati vazut ce am reusit azi, sper sa ajut echipa sa ajunga cat mai departe in UEFA Champions League. Voi munci mai mult si vom reusi. La goluri nu ma gandesc prea mult ce trebuie sa fac, ma las in voia jocului, vreau sa savurez orice moment. Acestea sunt seri pentru care m-am apucat de fotbal, este fantastic!

E pacat ca am primit gol, era mai bine sa castigam la zero", a declarat Haaland dupa meci.