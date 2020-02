Nu Messi, nu Ronaldo, nu Zlatan! Incredibil: cine a fost idolul lui Haaland! S-a retras la 30 de ani, multi fani nici nu si-l mai aduc aminte

Idolul surpriza al lui Haaland.

Desi majoritatea jucatorilor de varsta lui au crescut cu idoli precum Ronaldo sau Messi, Haaland spune ca jucatorul care l-a impresionat in perioada in care era doar un copil este Michu.

Michu a evoluat in Premier League pentru Swansea in perioada 2012-2014 si a fost unul dintre cei mai buni atacanti ai campionatului in acele sezoane. 28 de goluri a reusit sa marcheze Michu pentru Swansea, in 67 de aparitii. La sfarsitul sezonului 2014 a plecat sub forma de imprumut la Napoli si cariera lui s-a stins. In 2017, la doar 30 de ani, Michu s-a retras definitiv din fotbal.

"Iubeam sa il urmaresc la Swansea. Lovea foarte bine mingea cu piciorul stang, era inalt si era un finalizator de exceptie", a spus Haaland. Atacantul norvegian obisnuia sa se eticheteze pe Instagram cu numele Michu.