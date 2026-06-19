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Igor Protti, fostul atacant al echipelor Livorno și Bari, printre altele, a decedat la vârsta de 58 de ani. Protti a murit după ce s-a luptat cu cancerul.

Igor Protti a decedat din cauza cancerului

Vestea tragică a fost anunțată, prin intermediul rețelelor sociale, de familia regretatului vârf.

„Cu imensă durere, familia anunță că Igor ne-a părăsit aseară. A ținut să plece cu acest discurs, pe care, conform dorințelor sale, vi-l împărtășim:

'Această călătorie minunată, ca fiecare meci, a ajuns la fluierul final. Îmi este greu să găsesc cuvinte pentru a o explica, singurul lucru pe care îl pot face este să mulțumesc familiei mele numeroase și minunate, pe care am adorat-o.

Le mulțumesc tuturor oamenilor care m-au iubit și au fost alături de mine, tuturor fanilor echipelor pentru care am jucat, pentru afecțiunea și dragostea pe care mi le-au arătat întotdeauna, care au fost pe deplin reciproce. Sper că acesta este un rămas bun, nu un adio'.

Oricine dorește să își aducă un ultim omagiu, începând cu ora 15:00 astăzi, poate veni la camera funerară Frongillo din cimitirul Cecina, Via della Rimembranza”, se arată în mesajul postat de familia lui Igor Protti, pe contul său de Instagram.

O carieră impresionantă pentru Protti

Născut la Rimini, în 1967, Protti a devenit unul dintre cei mai îndrăgiți „atacanți de provincie” din fotbalul italian între sfârșitul anilor 1980 și mijlocul anilor 2000.

După ce a explodat la vârsta de 20 de ani, la Livorno și Virescit Bergamo în Serie C1, a făcut apoi saltul în Serie B cu Messina.

Apoi s-a transferat la Bari, unde a trăit o mare poveste de dragoste făcută din goluri, unde i-a avut alături pe Tovalieri și Kenneth Andersson.

În sezonul 1995-1996, Igor Protti a devenit golgheterul din Serie A la Bari, în ciuda retrogradării echipei „Biancorossi”, fiind un caz unic în istoria fotbalului italian. Protti a marcat, în stagiunea respectivă, 24 de goluri.

Au urmat în cariera sa două cluburi de tradiție, Lazio și Napoli, la 30 de ani, înainte de a se întoarce la Livorno, echipa la care s-a format.

Igor Protti a condus echipa Livorno din Serie C1 în Serie A, formând unul dintre cele mai emblematice parteneriate de atac ale anilor 2000 alături de Cristiano Lucarelli. S-a retras în sezonul 2004/05, Livorno rămânând în prima ligă.

Din 2025, Protti s-a luptat cu o formă deosebit de agresivă de cancer de colon, informează liberoquotidiano.it. Nu și-a ascuns niciodată starea de sănătate, împărtășind adesea noutăți și gânduri pe rețelele de socializare.

Cu doar trei săptămâni în urmă, Protti și-a condus fiica la altar zâmbitor, chiar dacă era epuizat fizic. A oferit o imagine sfâșietoare, dar una de o forță incredibilă.