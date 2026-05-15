FR de Baschet anunţă, vineri, decesul lui Dumitru Lecca, unul dintre cei mai respectaţi oameni de baschet din România, fost antrenor al naţionalei şi al echipei Steaua Bucureşti.
Dumitru Lecca s-a stins la 90 de ani
"Baschetul românesc este mai sărac de astăzi! Dumitru Lecca, unul dintre cei mai respectaţi antrenori şi oameni de baschet ai României, a încetat din viaţă, lăsând în urmă o moştenire impresionantă construită în zeci de ani dedicaţi sportului cu mingea la coş", anunţă FRB.
Antrenor emerit, fost conducător al echipelor naţionale de juniori, tineret şi seniori, Dumitru Lecca şi-a legat numele de formaţii importante precum Academia Militară şi Steaua, contribuind decisiv la dezvoltarea mai multor generaţii de jucători şi antrenori.
Născut în 1936, Dumitru Lecca nu a fost doar un om al sportului, ci şi o personalitate aparte, cu o poveste de viaţă impresionantă.
Dumitru Lecca a fost deținut politic
"Descendent al unei vechi familii boiereşti, a traversat anii dificili ai regimului comunist, fiind inclusiv deţinut politic în tinereţe. Cu toate acestea, şi-a găsit refugiul şi împlinirea în baschet, sportul pe care l-a slujit cu pasiune întreaga viaţă.
În 2024, Dumitru Lecca îşi lansa volumul autobiografic "Vis împlinit", în care rememora momentele marcante ale unei cariere de peste o jumătate de secol dedicate baschetului românesc.
Prin eleganţă, cultură, demnitate şi dragostea pentru sport, Dumitru Lecca a reprezentat un model pentru întreaga comunitate baschetbalistică. Federaţia Română de Baschet transmite sincere condoleanţe familiei, apropiaţilor şi tuturor celor care l-au cunoscut şi apreciat", este mesajul forului naţional, citat de news.ro.