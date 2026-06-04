Doliu în Anglia! Al doilea cel mai bun marcator din istoria lui Chelsea a murit la 84 de ani

Bobby Tambling, fostul atacant al echipei de fotbal Chelsea, a decedat în noaptea de miercuri spre joi, la vârsta de 84 de ani.

Fostul fotbalist englez a deținut recorduri de goluri înscrise în tricoul lui Chelsea timp de patru decenii, înainte să fie detronat de Frank Lampard.

Tambling, care a avut trei selecții la naționala Angliei (1 gol), a petrecut unsprezece sezoane la Chelsea, clubul său formator, pentru care a disputat în total 370 de meciuri și a marcat 202 goluri.