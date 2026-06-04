Doliu în Anglia! Al doilea cel mai bun marcator din istoria lui Chelsea a murit la 84 de ani

Doliu în Anglia! Al doilea cel mai bun marcator din istoria lui Chelsea a murit la 84 de ani Fotbal extern
SPORT.RO
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Chelsea este în doliu.

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Bobby TamblingChelseaAnglia
Din articol

Bobby Tambling, fostul atacant al echipei de fotbal Chelsea, a decedat în noaptea de miercuri spre joi, la vârsta de 84 de ani.

Fostul fotbalist englez a deținut recorduri de goluri înscrise în tricoul lui Chelsea timp de patru decenii, înainte să fie detronat de Frank Lampard.

Tambling, care a avut trei selecții la naționala Angliei (1 gol), a petrecut unsprezece sezoane la Chelsea, clubul său formator, pentru care a disputat în total 370 de meciuri și a marcat 202 goluri.

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Bobby Tambling a murit

Aceste cifre impresionate l-au transformat în golgheterul istoric al clubului londonez, înainte de a fi depășit în 2013 de fostul mijlocaș Frank Lampard, autorul a 211 goluri pentru gruparea de pe Stamford Bridge. Bobby Tambling deține însă în continuare recordul numărului de goluri marcate într-un singur meci (5).

După Chelsea, Tambling a petrecut trei sezoane la Crystal Palace, înainte de a-și petrece ultimii șase ani din cariera sa de jucător în Irlanda, unde a activat și ca antrenor, în special la Crosshaven AFC (1985-2012).

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