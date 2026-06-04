Doliu în Anglia! Al doilea cel mai bun marcator din istoria lui Chelsea a murit la 84 de ani

Bobby Tambling, fostul atacant al echipei de fotbal Chelsea, a decedat în noaptea de miercuri spre joi, la vârsta de 84 de ani.
Fostul fotbalist englez a deținut recorduri de goluri înscrise în tricoul lui Chelsea timp de patru decenii, înainte să fie detronat de Frank Lampard.
Tambling, care a avut trei selecții la naționala Angliei (1 gol), a petrecut unsprezece sezoane la Chelsea, clubul său formator, pentru care a disputat în total 370 de meciuri și a marcat 202 goluri.
Bobby Tambling a murit
Aceste cifre impresionate l-au transformat în golgheterul istoric al clubului londonez, înainte de a fi depășit în 2013 de fostul mijlocaș Frank Lampard, autorul a 211 goluri pentru gruparea de pe Stamford Bridge. Bobby Tambling deține însă în continuare recordul numărului de goluri marcate într-un singur meci (5).
După Chelsea, Tambling a petrecut trei sezoane la Crystal Palace, înainte de a-și petrece ultimii șase ani din cariera sa de jucător în Irlanda, unde a activat și ca antrenor, în special la Crosshaven AFC (1985-2012).