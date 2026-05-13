Fleury Di Nallo, un jucător emblematic pentru OL timp de 14 ani, triplu câștigător al Cupei Franței și al nouălea cel mai bun marcator din istoria Ligue 1, a murit la vârsta de 83 de ani.

El a fost poreclit „Micul Prinț de Gerland”. Fleury Di Nallo a decedat la vârsta de 83 de ani, informația devenind publică astăzi, notează lequipe.fr.

Di Nallo a fost un jucător emblematic pentru Olympique Lyonnais timp de 14 ani, din 1960 până în 1974. Fostul atacant rămâne și astăzi cel mai bun marcator al clubului din toate timpurile, înscriind pentru Lyon 222 de goluri în 494 de meciuri.

Fleury Di Nallo rămâne, de asemenea, al nouălea cel mai bun marcator din Ligue 1, cu 187 de goluri (fără penalty-uri). „La Fleur” și-a adjudecat și recordul pentru cele mai multe goluri în derby-urile lui Lyon împotriva lui Saint-Etienne, cu 14 goluri în 21 de meciuri.

Di Nallo: „Pot muri în pace”

La echipa națională a Franței nu s-a impus atât de clar, având opt goluri în zece apariții pentru „Les Bleus”, înregistrate între anii 1962 și 1971.

De asemenea, a petrecut un sezon la Steaua Roșie înainte de a se alătura echipei Montpellier și ulterior a preluat diverse roluri în cadrul Olympique Lyonnais.

„Acest record nimeni nu-l va doborî. Pot muri în pace!” - au fost cuvintele legendei, conform L'Equipe, referitoare la recordul său de 222 de goluri pentru Lyon.