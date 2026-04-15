Jose Emilio Santamaría, component al legendarei echipe Real Madrid care a câştigat cele cinci Cupe Campionilor Europeni, între 1956 şi 1960, a decedat la vârsta de 96 de ani.

Fost apărător, o figură istorică a clubului, Jose Emilio Santamaría a fost martorul excepţional al performanţelor pe care Realul le-a înregistrat cu Gento, Puskas, Kopa, Rial şi, desigur, Di Stéfano.

José Emilio Santamaría Iglesias s-a născut la Montevideo (Uruguay) în 1929. A crescut ca fotbalist în academia Clubului Nacional de Football din Montevideo, strălucind încă de atunci ca fundaş central. Din această poziţie, a scris istorie în fotbal, deşi nu a reuşit să fie convocat pentru Cupa Mondială din 1950, pe care Uruguayul avea să o câştige în urma celebrului „Maracanazo”.

A participat însă la următoarea Cupă Mondială, cea din 1954 din Elveţia, unde s-a remarcat atât de mult, încât a atras atenţia Realului, care s-a aruncat în cursa pentru transferul său, lucru pe care l-a reuşit în 1957. Iar restul este istorie: la Madrid a jucat 337 de meciuri pe parcursul a nouă sezoane, a marcat două goluri şi a fost o piesă fundamentală a acelei echipe care s-a impus în primele cinci ediţii ale Cupei Campionilor Europenei, între 1956 şi 1960. La acestea s-au adăugat, de asemenea, şase titluri de campion, o Cupă Intercontinentală şi o Cupă a Generalului.

Integrarea lui Santamaría în Spania a fost atât de profundă, încât a ajuns să joace pentru naţionala iberică în 16 meciuri, între 1958 şi 1962. Potrivit news.ro, a participat cu echipa naţională la Cupa Mondială din Chile din 1962, unde a disputat două meciuri în faza grupelor.

José Emilio Santamaría s-a retras în 1966 şi şi-a început cariera de antrenor la echipele de juniori ale clubului Real Madrid. În 1968, a antrenat echipa olimpică a Spaniei la JO de la Mexic, iar în 1971 a fost angajat ca antrenor al clubului Espanyol, funcţie pe care a ocupat-o timp de şapte sezoane. A antrenat, din nou, echipa olimpică în 1980, la JO de la Moscova. În acelaşi an, a fost numit selecţionerul Spaniei, conducând prima reprezentativă la Cupa Mondială din1982. După Cupa Mondială, s-a retras de pe banca tehnică.

Un om prietenos şi mereu deschis către presă pentru a vorbi despre anii săi de glorie, el şi-a amintit pentru AS, în august 2022, de perioada petrecută la Real Madrid şi de afecţiunea pe care o avea pentru club: „Real Madrid avea grijă de tine chiar şi în ceea ce priveşte gestionarea economiilor tale. Fiul meu, când era un bebeluş de un an, a rămas timp de şase luni doar cu mine la Madrid, pentru că soacra mea s-a îmbolnăvit şi soţia mea a trebuit să plece cu ea în Uruguay. Real Madrid m-a susţinut în tot acest timp, iar viaţa mea se rezuma doar la antrenamente, la jocurile cu Real Madrid şi la îngrijirea copilului. Nu-mi puteam imagina altă viaţă. Real Madrid te ascultă, are grijă de tine, te plăteşte şi îţi oferă prestigiu. Îţi oferă totul”.